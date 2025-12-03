'Генерал Черешня': ЗСУ отримають оновлений дрон-вбивцю 'Шахедів'

Комплекс здатний зменшувати активність ворожих дронів більш ніж на 80%.

Українська компанія "Генерал Черешня" презентувала оновлення свого флагманського дрона-перехоплювача – "Генерал Черешня AIR Pro" - із фокусом на ще більшу швидкість та результативність у небі. Як зазначили у компанії, дрон уже кодифікований та допущений до експлуатації в Силах безпеки та оборони України, а також продемонстрував свою ефективність на гарячих напрямках фронту.

Зазначається, що новий дрон демонструє швидкість понад 200 км/год, що дозволяє ефективно перехоплювати широкий спектр ворожих цілей – Mavic, Молнія, ZALA, Supercam, Орлани, Ланцети, Герані та їх модифікації.

Ключові характеристики

Зазначається, що у контрольованому секторі комплекс здатний зменшувати активність ворожих дронів більш ніж на 80%.

Основні технічні показники:

Швидкість: понад 200 км/год

Тривалість польоту: до 35 хвилин

Видимість цілі в денний час: до 1500 м

Корисне навантаження: до 0,8 кг

Максимальна висота польоту: 6,8 км

"Генерал Черешня AIR Pro зберігає одну з ключових переваг попередньої моделі – краще співвідношення вартості та результативності на ринку. Один дрон вартістю 47900 грн здатен збити ворожий літальний апарат вартістю понад $300 000", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що український дрон "Генерал Черешня AIR" лише за серпень наніс ураження 574 ворожим безпілотникам. До цього переліку входять як і російські дрони літакового типу (ZALA, Ланцет, Орлан тощо) так і дрони-коптери.

