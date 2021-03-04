Існує думка, що фінансова інклюзія населення (тобто включення його до користування фінансовими послугами і продуктами) сприяє економічному зростанню країни. Чим вища обізнаність людей, а фінансові продукти доступніші, тим краще можна протидіяти кризовим явищам, і тим сталішою є економіка.

Іншими словами, матеріальне благополуччя громадян залежить, певною мірою, від їх фінансової грамотності – розуміння вигод та ризиків користування фінансовими інструментами. Розпочинати фіносвіту краще з раннього дитинства. А як розвинути обізнаність щодо своїх прав та обов'язків при користуванні фінансовими продуктами – знає лідер сфери онлайн-кредитування – фінтех-компанія Moneyveo.

На українському порталі про фінанси та інвестиції Minfin.com.ua компанія запустила серію відео-роликів, в яких експерти розвіюють міфи про роботу небанківських установ та долають сумніви громадян щодо небезпечності онлайн-кредитування.

Що турбує клієнта фінансової компанії

У першому випуску Group CEO Moneyveo Альона Андронікова надала розгорнуту відповідь на актуальні запити клієнтів та розповіла про методи вирішення спірних ситуацій, пов'язаних із заборгованістю.

Так, Альона запевнила, що онлайн-кредит – це звичайний фінансовий інструмент, який дає можливість швидко, без зайвої бюрократії отримати гроші тоді, коли необхідно. Острахи більшості позичальників, які потрапили у складну ситуацію із поверненням боргу, часто є необґрунтованими. А нерозуміння алгоритму дій у таких випадках призводить до того, що люди бояться користуватися послугами фінансових компаній та інколи роблять нелогічні вчинки. Наприклад, йдуть до псевдоадвокатів, які замість сприяння вирішенню питання, лише затягують процес, погіршуючи ситуацію позичальника. Такі адвокати максимум, що роблять – надсилають формальну скаргу до НБУ із проханням допомогти у справі.

Та може бути навпаки: недобросовісні клієнти не бажають повертати кошти і навмисне ховаються від кредиторів, чим лише ускладнюють ситуацію.

Дії компанії із боржниками

Альона Андронікова наголошує, що у своїй діяльності, зокрема у питаннях вирішення заборгованості, компанія керується виключно чинним законодавством України. Moneyveo зацікавлена у ефективній співпраці із клієнтами. Тому, щоб уникнути неповернення боргу і непомірного кредитного навантаження на людину, система ще на початку взаємодії оцінює її кредитоспроможність.

Тим клієнтам, у яких виникли тимчасові фінансові труднощі із погашенням кредиту, компанія надає можливість продовжити договір за умови сплати лише половини нарахованих відсотків за фактичний строк користування. А якщо користувач не зміг продовжити договір, то – пропонує реструктуризацію боргу.

Альона зазначила, що навіть у складних випадках Moneyveo готова піти назустріч клієнтові: «Наприклад, якщо є довідка з лікарні, в індивідуальному порядку ми навіть списуємо частину боргу. Головне, щоб клієнт також мав намір вирішувати питання проблемної заборгованості та йшов на діалог».

У своїй діяльності компанія дотримується customer-centric стратегії, а співробітники відділу по роботі з проблемною заборгованістю завжди шукають компроміс у спілкуванні з боржниками і діють виключно в законодавчому полі.

Переглянути перший випуск можна тут.

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Автор: УНІАН