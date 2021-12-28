Унікальність монети в тому, що реверс по відношенню до аверсу повернуть на 180 градусів.

Українці вже давно помітили, що на раритетних та унікальних монетах можна добре заробити, тому на аукціонах з'являються все нові й нові лоти. Цього разу продають монету номіналом 15 копійок.

Про це свідчать дані на онлайн-аукціоні Violity

Власник монети просить за неї 26 тисяч гривень. Така висока ціна обумовлена тим, що реверс стосовно аверсу повернуть на 180 градусів.

Дана монета є пробною, тому випущена в обмеженій кількості й вважається рідкісною. Рік карбування вказано 1992.

"Магнітна сталь, покрита латунню. 4 ягоди, поворот 180 градусів, проріз...Монета викарбувана однією з перших, в аркуші ще проріз. У пізніших монет, проріз пофарбований", - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що така монета може потрапити в руки кожному.

Нагадаємо, що цінними вважаються монети, які виготовлені пробним номіналом, а також з дефектами при виробництві. Такі монети можна продати на спеціалізованих форумах за досить великі гроші.

Як раніше повідомляв УНІАН, в кишенях і скарбничках будь-якого українця можуть "завалятися" унікальні монети різного номіналу. Це вже не перші 15 копійок, які пустили з молотка і виручили тисячі гривень. Раніше унікальні 15 копійок продали за 9 тисяч гривень.

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