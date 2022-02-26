Кошти надходять з різних країн.

На спецрахунок Національного банку, відкритий для збору коштів на підтримку Збройних сил України, надійшло понад 500 млн грн (в еквіваленті).

Про це в ефірі телеканалу "Рада" заявив директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку Андрій Поддєрьогін.

"Оперативна інформація на сьогоднішній день ще готується, але по розрахунках це вже більше ніж півмільярда гривень. Ми відчуваємо величезну підтримку від людей з усього світу, з різних країн надходять кошти", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України.

Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708. Рахунок мультивалютний. Він створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – в іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян – у національній валюті.

За перший день на спецрахунок надійшло понад 300 млн грн.