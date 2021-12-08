Світові ціни в жовтні в річному вимірі зросли в 6,4 раза.

В Україні немає внутрішніх факторів для розгортання гіперінфляція.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив головний спеціаліст Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Міністерства економіки Олександр Литвинов під час панельної дискусії "Чи варто українцям чекати гіперінфляції у 2022 році?"

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За його словами, темпи інфляції зараз обумовлені зовнішніми факторами більше, ніж минулого року. Насамперед зовнішніми цінами на енергоносії та продовольчими цінами.

"Якщо ми подивимося наш звіт за 10 місяців, ми можемо сказати, що в річному вимірі, Жовтень до жовтня, світові ціни зросли в 6,4 раза", - сказав Литвинов.

Він зазначив, що зараз спостерігається форс-мажорна ситуація, яка впливає як на світові ціни, так і на ціни внутрішнього ринку України.

"Тобто ґрунтовних факторів для розгортання гіперінфляції внутрішнього характеру поки немає. Прогноз, який зараз дійсний від Мінекономіки, - 6,2% за 2022 рік грудень до грудня", - резюмував Литвинов.

Споживча інфляція в Україні:

Споживча інфляція в Україні в серпні в річному вираженні - у порівнянні з серпнем 2020 року - склала 10,2%, залишившись на липневому рівні.

Споживча інфляція в Україні у вересні в річному вираженні - у порівнянні з вереснем 2020 року - склала 11%, збільшившись з 10,2% у серпні та липні.

Кабінет Міністрів прогнозував уповільнення інфляції до 6,2% на кінець 2022 року.

Споживча інфляція в Україні в жовтні в річному вираженні - у порівнянні з жовтнем 2020 року - склала 10,9%, незначно сповільнившись з 11% у вересні.

Згідно консенсус-прогнозу Міністерства економіки, середньорічний показник інфляції в Україні у 2022 році може знизитися до 8% з нинішніх 9,4%, які прогнозуються на кінець 2021 року.

Автор: Катерина Жирій