Тепер українці можуть переказувати з картки на картку суми, що перевищують 150 тисяч гривень на місяць.

З 1 квітня НБУ скасовує обмеження на P2P-перекази "з картки на картку" для фізичних осіб. Тепер люди зможуть переказувати понад 150 тисяч гривень на місяць. Про це повідомляється на сайті банку.

"Національний банк України прийняв рішення не продовжувати дію регуляторних обмежень у розмірі 150 000 грн на місяць для вихідних переказів (також відомих як P2P, C2С) за всіма рахунками клієнтів - фізичних осіб, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб", - сказано у повідомленні.

Там зазначили, що ці обмеження стимулювали напрацювання комплексних спільних рішень, спрямованих на мінімізацію використання платіжної інфраструктури в протиправній діяльності. За час дії регуляторних обмежень:

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був ухвалений та почав діяти закон, яким передбачене збільшення суми штрафів до порушників платіжного законодавства;

був розроблений та підписаний за координації банківських асоціацій Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, до якого приєдналася абсолютна більшість банків та надавачі платіжних послуг;

банки та небанківські надавачі платіжних послуг продовжують поліпшувати роботу систем моніторингу платіжних операцій відповідно до вимог і рекомендацій НБУ;

з боку правоохоронних органів ведеться активна робота щодо виявлення та припинення злочинних схем.

Там також розповіли, що НБУ напрацював концепцію реєстру осіб, що потребують посиленого контролю платіжних операцій.

"Минулого року ми фіксували аномальний сплеск обсягу переказів між рахунками фізосіб, який наразі знизився внаслідок введення регуляторних обмежень, комунікації НБУ, що звернула увагу ринку на проблему дропів, та впровадження Меморандуму. Короткострокова тенденція до стрімкого зростання кількості відкритих платіжних карток, яка фіксувалася у вересні-жовтні минулого року, також припинилася", - додали у повідомленні.

Контроль за коштами громадян

Обмеження діяло з жовтня 2024 року і стосувалося лише переказів фізичним собам у межах одного банку. З 1 лютого українські банки запровадили нові обмеження на карткові перекази, в тому числі за реквізитами IBAN.

Варто зазначити, що раніше НБУ підписав з банками "Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг", згідно з яким з 1 січня було запроваджено набагато більш жорстокий контроль за виводом та переводом коштів громадян.

Банки обмежувють обсяг переказів, що здійснюватимуться на їхню думку "підозрілими" клієнтами протягом місяця за реквізитами IBAN. Для клієнтів "високого" рівня ризику буде встановлено ліміт в сумі до 50 тис. грн / міс; для клієнтів "середнього" рівня ризику - до 100 тис. грн / міс; для клієнтів "низького" рівня ризику - до 150 тис. грн / міс.

Банки тепер можуть перевіряти всі трансакції клієнтів та вимагати підтвердження походження коштів, якщо в них виникають підозри щодо цього.

При цьому ступінь "підозрілості" банківських трансакцій залежатиме від суб’єктивної оцінки банківських працівників, на яких буде покладено контроль за такими операціями.

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