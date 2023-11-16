Курс гривні до євро на 17 листопада встановлений на рівні 39,31 грн/євро.

Національний банк України на п’ятницю, 17 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,25 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку порівняно з сьогоднішнім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п’ятницю встановлений на рівні 39,31 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 8 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом НБУ.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,24/36,26 грн/дол., євро - 39,43/39,44 грн/євро.

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Курс валют в Україні - останні новини

Готівковий курс гривні до долара в українських банках сьогодні, 16 листопада, залишився на рівні попереднього показника – 37,85 грн за долар в середньому. Щодо євро середній курс гривні сьогодні послабився на 15 копійок і становить 40,85 грн за євро.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 16 листопада, залишився на попередньому рівні – 37,60 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 35 копійок і становить 40,85 грн за євро.

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