За словами Качки, Україні необхідно переглянути умови Угоди щодо асоціації для посилення інтенсивності співпраці з ЄС.

Найбільше падіння товарообігу у 2020 році відбулося між Україною та ЄС.

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка в ході конференції, організованої Реанімаційним пакетом реформ.

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За словами Качки, "витягнула" цього року наш експорт Азія.

"В Україні за п'ять років істотно збільшився обсяг торгівлі між Україною та ЄС. Разом з тим найбільше падіння товарообігу у 2020 році у нас відбувається саме з Європейським Союзом. І все, що витягує наш експорт цього року – це скоріше Азія, ніж ЄС", - сказав він.

За словами Качки, Україні необхідно переглянути умови в Угоді про асоціацію для посилення інтенсивності співпраці з ЄС.

"Перегляд умов в Угоді про асоціацію – це не просто бажання додати деяких "хотілок" з нашого боку. Це насправді бажання більшої інтенсивності у співпраці з ЄС. Тому прагнення до оновлення угоди - це прагнення до більш чіткого розуміння взаємних прав і обов'язків", - сказав він, додавши, що Україна чудово впоралася зі своєю домашньою роботою в більшості сфер.

Хронологія подій

За даними Державної митної служби, імпорт товарів в Україну за 10 місяців 2020 року склав 43,03 млрд дол., що на 12%, або 6,01 млрд дол., менше, у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, експорт українських товарів склав 39,64 млрд дол., що на 5%, або 2 млрд дол., менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Україна 44% товарів імпортувала з країн ЄС, 16% - з країн СНД, 40% - з усіх інших, а експортувала 38% товарів - в ЄС, 12% - в країни СНД, 50% - в інші.

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Автор: Богдан Слуцький