Росія зосередила свої зусилля на захопленні двох українських міст - Покровська та Мирнограда, водночас знизила інтенсивність атак на напрямку Костянтинівки. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни, аналізуючи ситуацію на фронті.

Аналітики зазначають, що російські війська продовжують активізувати наступальні операції в Покровську та його околицях з метою захоплення міста і знищення української "кишені". При цьому вказується, що за останній час обидві сторони досягли тактичних успіхів на цій ділянці фронту.

Так, кадри, опубліковані 1 листопада, свідчать про нещодавнє просування російських військ на південному сході Покровська. Інші кадри від 2 листопада показують, що українські війська завдають удару по двох російських солдатах на півночі Покровська, які, за оцінками ISW, проводили операцію з інфільтрації, що, однак, не вплинула на контроль над місцевістю або передній край зони бойових дій.

При цьому російські військові блогери стверджують, що російські війська просунулися на північний схід, у центральну і південну частину Покровська; у північну і південно-східну частину Мирнограда. Водночас росіяни також повідомляють, що ЗСУ відбили територію на північ від Затишку (на північний схід від Покровська).

При цьому в ISW підкреслюють, що російські війська, ймовірно, знизили пріоритетність наступальних операцій на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка на користь завершення захоплення Покровська і Мирнограда.

"Український офіцер, який діє на Покровському напрямку, нещодавно повідомив, що російські сили знизили інтенсивність атак на напрямку Костянтинівки після невдалої механізованої атаки 27 жовтня, а російський військовий блогер оцінив 1 листопада, що Росія, імовірно, віддасть пріоритет захопленню Покровська і Мирнограда, перш ніж відновити значні зусилля із захоплення Костянтинівки".

Росіяни зазнають важких втрат

Командир українського батальйону, що діє на Покровському напрямку, заявив, що російські штурмові підрозділи шукають маршрути обходу українських опорних пунктів у Покровську і просочування в український ближній тил, тоді як інші російські підрозділи - розрахунки дронів або артилерії чи менш якісна піхота - працюють над знищенням українського опорного пункту.

Він також додав, що російські сили відправляють ненавчених солдатів в атаки, щоб відвернути на себе вогонь українських дронів і артилерії, після чого навчена російська штурмова піхота намагається вступити в ближній бій із цими українськими розрахунками.

"Він заявив, що російські війська регулярно атакують тими самими маршрутами, що призводить до важких втрат", - пишуть аналітики.

Ситуація в Покровську

Керівник безпекових проєктів Центру глобалістики "Стратегія 21" Павло Лакійчук розповів, що навколо Покровська сконцентровано три армії росіян. За словами Лакійчука, українська армія здатна витіснити ворога з Покровська, але це "дійсно дуже складне завдання".

Водночас військовий експерт Іван Ступак вважає, що зараз не йдеться про спробу відбити Покровськ у російських загарбників. За його словами, метою українських сил є - виграти час для того, щоб бійці змогли вийти з оточення.

