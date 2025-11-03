Він зазначив, що США не дуже багато ведуть бізнес із Росією.

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому вдалося припинити вісім воєн у світі за допомогою мит і пояснив, чому цей метод не діє з російським лідером Володимиром Путіним. Про це він розповів в інтерв'ю CBS News.

Він знову заявив, що успадкував війну в Україні від Джо Байдена і що її б ніколи не сталося, якби він був президентом.

"А тепер я повертаюся і збираюся вирішити і цю проблему", - заявив він.

Відео дня

Трамп також показав список із восьми воєн, які, за його словами, йому вдалося припинити.

"Ви знаєте, як я їх припинив? Я говорив, у багатьох випадках, у 60% випадків: "Якщо ви не припините боротися, я введу мита для обох ваших країн, і ви не зможете вести бізнес зі Сполученими Штатами", - зазначив він.

Водночас Трамп визнав, що з Путіним цей метод не працює, і йому довелося діяти по-іншому.

"Я діяв по-іншому, тому що ми не дуже багато ведемо бізнес із Росією, розумієте? Він не з тих, хто багато купує в нас... Я думаю, він хоче увійти і торгувати з нами, і він хоче заробити багато грошей для Росії", - сказав президент США.

На уточнююче запитання, чи зможе він домогтися закінчення війни за кілька місяців, Трамп відповів, що "думаю, ми цього доб'ємося, так".

Дональд Трамп - інші заяви

Раніше президент США заявив, що зараз не розглядає можливість передачі ракет Tomahawk Україні.

"Ні. Не те, щоб я не міг змінити рішення, але наразі - ні", - сказав він.

Також на запитання, що може стати "останньою краплею", яка доведе неготовність Путіна закінчити війну в Україні, відповів, що, ймовірно, такого не станеться.

"Останньої краплі не буде. Іноді треба дати їм битися", - сказав він.

Вас також можуть зацікавити новини: