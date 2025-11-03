Президент США Дональд Трамп заявив, що йому вдалося припинити вісім воєн у світі за допомогою мит і пояснив, чому цей метод не діє з російським лідером Володимиром Путіним. Про це він розповів в інтерв'ю CBS News.
Він знову заявив, що успадкував війну в Україні від Джо Байдена і що її б ніколи не сталося, якби він був президентом.
"А тепер я повертаюся і збираюся вирішити і цю проблему", - заявив він.
Трамп також показав список із восьми воєн, які, за його словами, йому вдалося припинити.
"Ви знаєте, як я їх припинив? Я говорив, у багатьох випадках, у 60% випадків: "Якщо ви не припините боротися, я введу мита для обох ваших країн, і ви не зможете вести бізнес зі Сполученими Штатами", - зазначив він.
Водночас Трамп визнав, що з Путіним цей метод не працює, і йому довелося діяти по-іншому.
"Я діяв по-іншому, тому що ми не дуже багато ведемо бізнес із Росією, розумієте? Він не з тих, хто багато купує в нас... Я думаю, він хоче увійти і торгувати з нами, і він хоче заробити багато грошей для Росії", - сказав президент США.
На уточнююче запитання, чи зможе він домогтися закінчення війни за кілька місяців, Трамп відповів, що "думаю, ми цього доб'ємося, так".
Раніше президент США заявив, що зараз не розглядає можливість передачі ракет Tomahawk Україні.
"Ні. Не те, щоб я не міг змінити рішення, але наразі - ні", - сказав він.
Також на запитання, що може стати "останньою краплею", яка доведе неготовність Путіна закінчити війну в Україні, відповів, що, ймовірно, такого не станеться.
"Останньої краплі не буде. Іноді треба дати їм битися", - сказав він.