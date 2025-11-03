Трамп підкреслив, що "з цими людьми не можна жартувати".

Президент США Дональд Трамп прокоментував своє ставлення до російського і китайського лідерів Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна.

Так, на запитання, з ким йому складніше мати справу, Трамп заявив, що "з цими людьми не можна жартувати".

"Обидва жорсткі. Обидва розумні. Обидва обидва дуже сильні лідери. З цими людьми не можна жартувати. До них потрібно ставитися дуже серйозно. Вони не приходять і не кажуть: "О, який прекрасний день? Подивіться, яка краса. Сонце світить, так здорово". Це серйозні люди. Це жорсткі та розумні лідери", - сказав він.

Також відповідаючи на запитання про червону доріжку для Путіна на Алясці, Трамп зазначив, що "розстеляє червону доріжку для всіх".

Відносини Трампа з Путіним і Сі

Трамп після зустрічі з Сі Цзіньпіном назвав її "чудовою для обох сторін".

"Моя зустріч на рівні G2 з президентом Сі Цзіньпіном з Китаю була чудовою для обох наших країн. Вона призведе до вічного миру й успіху", - заявив він.

Трамп також раніше оцінив зустріч "на 12 із 10".

Також в інтерв'ю CBS Трамп пояснив, чому мита США не змусять Путіна закінчити війну в Україні.

"Я діяв по-іншому, тому що ми не дуже багато ведемо бізнес із Росією, розумієте? Він не з тих, хто багато купує в нас... Я думаю, він хоче увійти і торгувати з нами, і він хоче заробити багато грошей для Росії", - сказав президент США.

