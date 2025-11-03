Досі спеціалізованих послуг цього типу круїзні компанії не пропонували.

Індустрія морських круїзів стає усе більш адаптованою під конкретні категорії туристів, пропонуючи специфічні умови і послуги. Саме про одну таку новацію повідомляє видання TimeOut.

Малайзія стане першою країною, де запустять морський круїз, орієнтований конкретно на мусульман. Перший рейс стартує 29 листопада з Порт-Кланга – головних морських воріт країни. Пасажирам розкішного лайнера Piano Land обіцяють враження, що поєднують дух морської мандрівки з ісламською гостинністю.

Повідомляється, що Piano Land може розмістити 1760 пасажирів у 880 каютах, розташованих на 10 палубах. Гостям пропонують повний спектр послуг – сімейні розваги, культурну програму, оздоровлення.

Загалом це буде звичайний круїз, але з поправкою на дотримання мусульманских правил і традицій. Зокрема уся їжа, яку пропонують пасажирам – на 100% халяльна, тобто відповідає релігійним нормам та обмеженням. Відповідно не буде жодного спиртного: тільки безалкогольні напої.

Для потреб пасажирів також доступні відповідно оформлені місця для молитви з інструкціями щодо правильного часу молитви (що важливо для мусульманської традиції).

Лайнер Piano Land ходитиме за кількома різними маршрутами в Південно-Східній Азії.

"За допомогою Piano Land ми показуємо, що розкішні круїзи можуть бездоганно поєднуватися з цінностями халяль, інклюзивною гостинністю та культурною повагою. Це горде відображення готовності Малайзії тепло та автентично приймати мандрівників будь-якого походження", — сказав Кенні Чонг, керуючий директор компанії Hwajing Travel & Tours, що є оператором судна.

Інші спеціалізовані круїзи

Як писав УНІАН, у 2027 році в Європі планують запустити перший круїз, орієнтований саме на соло-мандрівників, оскільки така категорія туристів набуває усе більшого поширення. Однак це буде не морський, а річковий круїз – Дунаєм.

Також ми розповідали, що в Сінгапурі запустили перші в історії "котячі" круїзи. Щоправда, мандрувати пухнастики мають не самі, а в супроводі власника.

