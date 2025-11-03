Йдеться про тестування всіх компонентів ядерної зброї, окрім самої боєголовки, зазначають у Міністерстві енергетики країни.

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що президент Дональд Трамп наказав відновити випробовування ядерної зброї, але ці заходи не передбачають реальних ядерних вибухів.

"Я думаю, що випробування, про які ми зараз говоримо, є системними випробуваннями. Це не ядерні вибухи. Це те, що ми називаємо некритичними вибухами", — пояснив Райт, передає Bloomberg.

За його словами, йдеться про тестування всіх компонентів ядерної зброї, окрім самої боєголовки, щоб перевірити їхню геометрію та готовність до потенційного використання.

На запитання, чи варто мешканцям поблизу полігону в Неваді побоюватися появи "грибоподібної хмари", міністр відповів, що "їм не варто турбуватися".

Зазначимо, що США не проводили повномасштабних ядерних випробувань із 1992 року, коли президент Джордж Буш-старший оголосив мораторій на такі експерименти.

Випробовування ядерної зброї у США - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Трамп може розв'язати руки Китаю і РФ. Якщо США повернуться до випробувань, це може поставити під загрозу договір, який протягом десятиліть стримував більшість держав від таких кроків.

Рішення Трампа спирається на поширений у його адміністрації аргумент: випробування необхідні для протидії зростаючій загрозі з боку таких країн, як Росія, Китай і Північна Корея, які останніми роками модернізували свої ядерні програми, пише The Washington Post.

