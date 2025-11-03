Востаннє ЗСУ атакували цей НПЗ 16 жовтня.

Уночі російський Саратов атакували дрони, після атаки спалахнула пожежа на місцевому нафтопереробному заводі.

Як пишуть місцеві телеграм-канали, жителі міста повідомляли про вибухи і сирену. Незабаром після цього в мережі з'явилися кадри з моментом удару по саратовському НПЗ.

Тг-канал ASTRA проаналізував кадри і дійшов висновку, що під удар потрапив Саратовський НПЗ.

"Судячи з кадрів, установка затягнута сіткою. Варто зазначити, що на відео вже є джерело вогню в західній частині заводу, можливо, поруч із резервуарами", - додав OSINT-аналітик ASTRA.

Проєкт Dnipro Osint також пише, що один із БпЛА не потрапив в установку ізомеризації пентан-гексанової фракції через натягнуту антидронову сітку.

Водночас повідомляється про пожежу в районі установки АВТ-6.

ЗСУ стабільно завдають ударів по цьому НПЗ. Остання атака була 16 жовтня, а до цього - 16 вересня.

Саратовський нафтопереробний завод - одне з найстаріших нафтопереробних російських підприємств, раніше відоме як завод "Крекінг", входить до структури нафтової компанії "Роснефть".

Зазначається, що обсяг переробки нафти станом на 2020 рік - 7,2 млн тонн, у 2023 році - 4,8 млн тонн.

Удари по Росії

2 листопада Сили безпілотних систем (СБС) вразили 5 підстанцій на території РФ. Загальна потужність становить 5066 МВА.

Також дрони СБУ завдали удару по складах і базах російської окупаційної армії, розташованих на тимчасово окупованій території України.

