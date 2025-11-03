При цьому Трамп зазначив, що не хоче, щоб аби США "були єдиною країною, яка не проводить випробування".

США мають "достатньо ядерної зброї, щоб 150 разів підірвати світ", але Штати не будуть "єдиною країною, яка не проводить випробування" ядерної зброї".

Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю CBS News. "У нас більше ядерної зброї, ніж у інших країн. Ми повинні щось зробити з денуклеаризацією", - сказав він.

За словами Трампа, він обговорював це питання з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та російським диктатором Володимиром Путіним. "У нас достатньо ядерної зброї, щоб 150 разів підірвати світ. Росія має багато ядерної зброї, і Китай матиме багато", - зазначив він.

При цьому Трамп зазначив, що не хоче, щоб аби США "були єдиною країною, яка не проводить випробування".

"Ми будемо випробовувати ядерну зброю, як це роблять інші країни. Росія проводить випробування, Китай проводить випробування, але вони про це не говорять. Ми – відкрите суспільство. Ми інші. Ми говоримо про це ", - поділився планами глава Білого дому.

Випробування ядерної зброї в США

В кінці жовтня Трамп доручив Пентагону розпочати випробування ядерної зброї. Тоді він заявляв, що не хотів ухвалювати такого рішення, однак, за його словами, "не мав вибору"

Цей крок розділив Конгрес, оскільки республіканці вітають це рішення, а демократи вважають його небезпечним.

