Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,98 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 24 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,53 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 44,98 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 2 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,54/41,57 грн/дол., а євро – 44,99/45,01 грн/євро.

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Курс валют в Україні - останні новини

У валютних обмінниках України середня вартість долара вранці становила 41,55 грн/дол., а продати його можна було за курсом 41,45 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках складав 45,30 грн/євро, а курс продажу - 45,10 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" подешевшав на 3 копійки і становить 41,69 гривні за долар. Курс євро також знизився - 45,45 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,09 гривні, а євро - за курсом 44,45 гривні за одиницю.

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