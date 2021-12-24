Нові 10-гривневі монети стануть доступними з 30 грудня.

В Україні незабаром з'являться незвичайні монети, зроблені у формі ромба, номіналом у 10 гривень - з 30 грудня Нацбанк вводить їх в обіг.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Доступним для продажу стане набір з чотирьох монет "Козацькі клейноди", вироблених зі срібла. Їх продаватимуть у футлярі з флоковим покривом у сувенірній упаковці та у дерев`яному футлярі.

Монети присвячені атрибутам влади в козацьку добу - клейнодам.

"Історична традиція впродовж віків визначила перелік клейнодів Війська Запорозького – прапор, булава, бунчук, печатка, пернач, литаври, сурми, каламар тощо. Саме гетьманські печатки – невід’ємні атрибути влади гетьманів Григорія Лободи, Богдана Хмельницького, Петра Дорошенка та Івана Скоропадського несуть смисловий акцент набору монет і представляють козацьку добу від її зародження до присмерку й уособлюють потужні історичні пласти", - йдеться у повідомленні.

Як виглядатимуть незвичайні монети:

На аверсі монет розмістили вгорі державний герб, під ним напис "Україна", на трьох монетах ліворуч, на одній - праворуч буде позначено номінал, знизу - рік карбування, масу, позначення металу та його проби й логотип Банкнотно-монетного двору НБУ. У центрі кожної з монет можна побачити козака Мамая, козацькі клейноди та інші артефакти епохи.

На реверсі монет є гетьманські печатки (елемент оздоблення – локальна позолота), а також напис "Козацькі клейноди".

Загальний тираж монет у двох версіях футлярів - 2000 штук, маса дорогоцінного металу в чистоті - 124,4 г.

Скільки коштуватимуть нові монети та коли саме надійдуть у продаж - поки не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, раніше Нацбанк презентував одразу три нові пам'ятні монети, присвячені ЗСУ, а також ввів у обіг "новорічні" п'ять гривень.