Дорога покупка вже зараз стане проблемою для тих, хто не зможе пояснити природу походження своїх коштів.

На сьогодні в Україні послугами податкової амністії почали користуватися не тільки заможні українці, а й громадяни із середнім достатком.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Вже амністовано 1,6 млрд. грн. Ми бачимо дуже хорошу динаміку. І що цікаво - почали з'являтися відносно дрібні суми ($80 - $100 тис.), а не тільки великі ($1 - $2 млн), як це було раніше", заявив Гетманцев і зазначив, що це є позитивним показником.

"Це свідчить про те, що громадяни середнього статку беруть участь в амністії. І це дуже важливо. Ніколи податкова амністія не починалася чергою охочих. Але в процесі інтерес збільшується", - зазначив Гетманцев.

Також він підкреслив, що розраховує побачити пік бажаючих у наступні півроку.

"Ми його вже бачимо. Після завершення податкової амністії (1 вересня 2022) планується прийняття закону, який посилить контроль за цінними покупками громадян. І навіть планується донарахування податку на різницю коштів, походження яких громадянин не зможе пояснити. Безумовно, люди негативно сприймають таке можливе нововведення і бояться, що не зможуть купити ніяких цінних речей", - заявив Гетманцев.

Він також зазначив, що занадто дорога покупка вже зараз стане проблемою для тих, хто не зможе пояснити природу походження своїх коштів.

"Я не хочу лякати людей, але вже неможливо купити нічого дорогого, якщо не доведено походження коштів. Спробуйте купити зараз в автосалоні машину. На ринку можна купити, а в автосалоні – ні", - заявив Гетманцев.

Він також нагадав, що фінансовий моніторинг буде посилюватися.

"Той фінансовий моніторинг, який зараз працює, хочемо того чи ні, буде посилюватися. Світ йде семимильними кроками до прозорості", - заявив Гетманцев.

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