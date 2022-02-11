На сьогодні в Україні послугами податкової амністії почали користуватися не тільки заможні українці, а й громадяни із середнім достатком.
Про це в інтерв'ю УНІАН заявив голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Вже амністовано 1,6 млрд. грн. Ми бачимо дуже хорошу динаміку. І що цікаво - почали з'являтися відносно дрібні суми ($80 - $100 тис.), а не тільки великі ($1 - $2 млн), як це було раніше", заявив Гетманцев і зазначив, що це є позитивним показником.
"Це свідчить про те, що громадяни середнього статку беруть участь в амністії. І це дуже важливо. Ніколи податкова амністія не починалася чергою охочих. Але в процесі інтерес збільшується", - зазначив Гетманцев.
Також він підкреслив, що розраховує побачити пік бажаючих у наступні півроку.
"Ми його вже бачимо. Після завершення податкової амністії (1 вересня 2022) планується прийняття закону, який посилить контроль за цінними покупками громадян. І навіть планується донарахування податку на різницю коштів, походження яких громадянин не зможе пояснити. Безумовно, люди негативно сприймають таке можливе нововведення і бояться, що не зможуть купити ніяких цінних речей", - заявив Гетманцев.
Він також зазначив, що занадто дорога покупка вже зараз стане проблемою для тих, хто не зможе пояснити природу походження своїх коштів.
"Я не хочу лякати людей, але вже неможливо купити нічого дорогого, якщо не доведено походження коштів. Спробуйте купити зараз в автосалоні машину. На ринку можна купити, а в автосалоні – ні", - заявив Гетманцев.
Він також нагадав, що фінансовий моніторинг буде посилюватися.
"Той фінансовий моніторинг, який зараз працює, хочемо того чи ні, буде посилюватися. Світ йде семимильними кроками до прозорості", - заявив Гетманцев.
Добровільне одноразове декларування:
- 15 червня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про добровільне одноразове декларування активів фізичних осіб (№5153), який передбачає проведення з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, з яких не були сплачені податки та збори відповідно до вимог законодавства.
- 1 липня 2021 року Рада розблокувала підписання Закону про добровільне одноразове декларування.
- 16 липня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закони про проведення одноразового добровільного декларування активів.
- Декларування проводиться з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022 року. Той, хто в зазначений проміжок часу подасть декларацію і заплатить збір, буде звільнений від відповідальності за ухилення від сплати податків.
- Декларування в рамках програми "податкової амністії" здійснюватиметься за трьома майновими ставками: перша ставка — 5%: поширюється на будь-які активи, які знаходяться в Україні; друга ставка — 2,5%, якщо громадянин вирішив інвестувати гроші в державні цінні папери, які випускає Міністерство фінансів; третя ставка — 7% на перше півріччя, 9% - на друге, якщо є бажання задекларувати закордонні активи.
- 1 вересня 2021 року в Україні стартувало одноразове добровільне декларування актив.
- 8 грудня 2021 року міністр фінансів Сергій Марченко заявив про те, що податкова служба України проведе оцінку операцій фізичних осіб з 1995 року на предмет наявності несплачених податків.
- У січні 2022 року Гетманцев розповів, чи нараховуватиметься податок на дорогі покупки заднім числом.