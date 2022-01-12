1 вересня 2021 року в Україні стартувало одноразове добровільне декларування активів.

В Україні в рамках податкового нагляду нарахування податків на дорогі покупки, торкнеться тільки сучасних покупок, проте не буде проводитися заднім числом.

Про це в ефірі "Радіо НВ" заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Все більше і більше громадян беруть участь у податковій амністії, тому що наші співгромадяни розуміють, що сучасний фінансовий світ дуже прозорий і це світ, в якому ти - хочеш чи не хочеш - маєш пояснювати походження своїх коштів", – заявив нардеп.

Гетманцев зазначив, що ніхто не буде обкладати додатковим податком майно придбане багато років тому, може йти мова тільки про майбутні цінні придбання.

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"Якщо хтось купив квартиру або будинок на кошти, отримані від ухилення від сплати податків, ніхто не може відібрати цю квартиру або будинок, ніхто не може донарахувати який-небудь податок на вартість цього активу. Такого повноваження ні у податкової, ні у когось іншого немає і не буде ніколи. Тому може йти мова тільки про майбутні цінні придбання, що відзначаються в реєстрах. Це квартири, автомобілі, акції, цінні папери й т.ін.", — пояснив Гетманцев.

Він також нагадав, що на сьогодні вже амністовано 1 млрд 204 млн грн в рамках податкової амністії. Зокрема, за період свят амністовано понад 100 млн грн.

Добровільне одноразове декларування: