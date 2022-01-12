В Україні в рамках податкового нагляду нарахування податків на дорогі покупки, торкнеться тільки сучасних покупок, проте не буде проводитися заднім числом.
Про це в ефірі "Радіо НВ" заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Все більше і більше громадян беруть участь у податковій амністії, тому що наші співгромадяни розуміють, що сучасний фінансовий світ дуже прозорий і це світ, в якому ти - хочеш чи не хочеш - маєш пояснювати походження своїх коштів", – заявив нардеп.
Гетманцев зазначив, що ніхто не буде обкладати додатковим податком майно придбане багато років тому, може йти мова тільки про майбутні цінні придбання.
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"Якщо хтось купив квартиру або будинок на кошти, отримані від ухилення від сплати податків, ніхто не може відібрати цю квартиру або будинок, ніхто не може донарахувати який-небудь податок на вартість цього активу. Такого повноваження ні у податкової, ні у когось іншого немає і не буде ніколи. Тому може йти мова тільки про майбутні цінні придбання, що відзначаються в реєстрах. Це квартири, автомобілі, акції, цінні папери й т.ін.", — пояснив Гетманцев.
Він також нагадав, що на сьогодні вже амністовано 1 млрд 204 млн грн в рамках податкової амністії. Зокрема, за період свят амністовано понад 100 млн грн.
Добровільне одноразове декларування:
- 15 червня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про добровільне одноразове декларування активів фізичних осіб (№5153), який передбачає проведення з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, з яких не були сплачені податки та збори відповідно до вимог законодавства.
- 1 липня 2021 року Рада розблокувала підписання закону про добровільне одноразове декларування.
- 16 липня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закони про проведення одноразового добровільного декларування активів.
- Декларування проводиться з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022 року. Той, хто в зазначений проміжок часу подасть декларацію і заплатить збір, буде звільнений від відповідальності за ухилення від сплати податків.
- Декларування в рамках програми "податкової амністії" здійснюватиметься за трьома майновими ставками: перша ставка — 5%: поширюється на активи, які знаходяться в Україні; друга ставка — 2,5%, якщо громадянин вирішив інвестувати гроші в державні цінні папери, які випускає Міністерство фінансів; третя ставка — 7% на перше півріччя, 9% - на друге, якщо є бажання задекларувати закордонні активи.
- 1 вересня 2021 року в Україні стартувало одноразове добровільне декларування актив.
- 8 грудня 2021 року міністр фінансів Сергій Марченко заявив про те, що податкова служба України проведе оцінку операцій фізичних осіб з 1995 року на предмет наявності несплачених податків.