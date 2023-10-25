Припинення нарахувань не означає позбавлення пенсії.

Перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак в ефірі телемарафону розповіла, чи дійсно в Україні можуть припинити виплату пенсій людям, які не знімали кошти зі своїх рахунків більше 6 місяців.

"Я б хотіла всіх заспокоїти і сказати, що насправді механізм працює вже давно, багато років, і це постійна практика того, як працює система соціальних виплат і пенсій. А зараз ми навпаки працюємо над тим, щоб послабити і зробити цей механізм простішим і адаптованим для тих громадян, які знаходяться за кордоном чи в зоні бойових дій і у яких є проблеми з реалізацією цього механізму", - сказала Марчак.

За її словами, згідно чинного законодавства справді діє норма, яка передбачає, що якщо протягом 6 місяців пенсіонер не знімав гроші зі своєї картки, нарахування виплат припиняється.

"Ми не знаємо, що з цією людиною могло статися, і щоб гроші платників ЄСВ не сплачувалися в такий спосіб, що вони просто лежать і не використовуються ніким, ще кілька років тому було запроваджено цей механізм", - пояснила перша заступниця міністра.

Марчак зазначила, що якщо людина не знімала більше півроку кошти з картки, нарахування припиняються, але це не означає, що громадянин позбавлений пенсії.

"Нарахування – це не означає, що людина не має прав на пенсію. Це означає, що пенсія акумулюється на рахунках Пенсійного фонду, але поки що не перераховується на картку людини", - сказала вона.

Аби людина могла отримати можливість відновити свою пенсію, необхідно пройти фізичну ідентифікацію. У Мінсоцполітики, за словами Марчак, значно розширили інструментарій проходження ідентифікації, якщо людина за кордоном чи не може фізично це зробити.

"Раніше для цього треба було прийти у відділення Пенсійного фонду чи банку, зараз ми додали інструменти проходження ідентифікації через відео – зателефонувавши у Пенсійний фонд, можна сказати, що потрібно пройти відеоідентифікацію", - розповіла заступниця міністра.

Також пройти ідентифікацію можна у електронному кабінеті Пенсійного фонду з "Дія.Підпис" або надіславши листа до Пенсійного фонду. Крім цього, якщо людина перебуває за кордоном, до ідентифікації прирівнюється відвідування консульської установи.

Інше питання стосується пенсійних виплат людям, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях України.

"Ми зробили з командою Пенсійного фонду багато роботи, щоб наші громадяни, які опинилися на окупованій території, могли і далі отримувати свої пенсійні виплати. По-перше, було змінено механіку того, яким чином здійснюються виплати", - розповіла Марчак.

Якщо людина отримувала пенсію через "Укрпошту", то пенсійні нарахування переводяться на банківський рахунок, аби пенсіонер мав будь-яку можливість зняти кошти з картки. Крім того, якщо людина не має можливості знімати пенсію з банківської картки чи отримувати через "Укрпошту", її пенсія все одно накопичується.

"Коли людина відновлює можливість отримувати свої гроші, ці гроші її чекають. Чекають не більше 3 років, але станом на зараз цей строк для тих людей, які отримували пенсії на тимчасово окупованих з 24 лютого 2022 року територіях, поки не є актуальним. Якщо стане актуальним, будемо вирішувати", - додала перша заступниця міністра.

Пенсії в Україні

У 2024 році індексація пенсій в Україні буде проводитися по-новому, що дозволить підвищити виплати майже всім пенсіонерам. Так, буде застосовуватися нова бальна система, яка дозволить вирівняти розмірі пенсій людям, які вийшли на пенсію багато років тому, і які вийшли в останні роки. За словами міністра соціальної політики Оксани Жолнович, з новою системою індексації пенсії будуть підвищені практично всім пенсіонерам, які вийшли на пенсію раніше, ніж три роки тому.

За даними Пенсійного фонду, середня пенсія в Україні з початку року зросла на 15,7% - з 4 622 грн до 5 350 грн, або на 728 гривень.

За 9 місяців цього року скоротилася кількість пенсіонерів: якщо на початок 2023 року в Україні було 10,687 млн пенсіонерів, то станом на 1 жовтня загальна чисельність пенсіонерів в Україні складає 10,539 млн осіб.

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