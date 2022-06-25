У Мінфіні зазначили, що кошти надійдуть вже найближчим часом.

Україна отримає від Німеччини грантову допомогу. Йдеться про суму в 1 мільярд євро, яку повертати не доведеться.

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів України.

Так, глава Мінфіну України Сергій Марченко і міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер підписали відповідну угоду. Кошти Київ отримає найближчим часом через механізм адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду.

"Кошти будуть спрямовані до держбюджету України для фінансування першочергових соціальних та гуманітарних витрат під час воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня Європейський Союз оголосив про виділення додаткових 205 мільйонів євро гуманітарної допомоги для України. Таким чином, загальне фінансування гуманітарної допомоги та сума нефінансової підтримки, яку ЄС надав Україні у відповідь на незаконне вторгнення Росії, перевищили 700 мільйонів євро.

У свою чергу заступник помічника міністра закордонних справ США у справах Європи та Євразії Дерек Хоган заявив, що Вашингтон буде щомісяця надсилати Києву допомогу у розмірі 1,5 мільярда доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: