Дерек Хоган зазначив, що Київ буде отримувати фінансову допомогу протягом чотирьох-п'яти місяців.

США готові допомагати Україні не тільки озброєнням, а й фінансово. У Вашингтоні анонсували щомісячну допомогу Києву в розмірі 1,5 мільярда доларів.

Про це заявив заступник помічника міністра закордонних справ США у справах Європи та Євразії Дерек Хоган у Wilson Center.

Він нагадав, що Білий дім вже виділив на підтримку України мільярд доларів.

"Ми вже виділили на ці цілі мільярд доларів через різні механізми та маємо намір направляти ще по 1,5 млрд доларів щомісяця протягом чотирьох-п'яти місяців", - заявив дипломат.

За його словами, транші призначаються для підтримки роботи українського уряду.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден 9 травня підписав закон про ленд-лізу, а 21 травня закон про виділення 40 мільярдів доларів допомоги для України і анонсував нову партію озброєння для Збройних сил України.

Пізніше посол США в Україні Бріджет Брінк заявила, що Вашингтон надали Києву пряму допомогу в розмірі 1 мільярда доларів на підтримку економіки. За її словами, ще 7,5 мільярда доларів цільової допомоги Україні передадуть.

Крім того, Міністр оборони США Ллойд Остін запевнив, що Білий Дім і союзники готові задовольнити всі потреби української армії в озброєнні протистояння російському вторгненню.

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