На думку експертів, в найближчі тижні курс під впливом сезонних факторів повернеться в коридор 28,5-29 грн/дол.

Нинішнє зміцнення гривні є тимчасовим перепочинком і в найближчі тижні повернеться до поступового падіння.

Про це повідомляється на сторінці інвестгрупи ICU в Facebook.

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"Минулого тижня гривня здивувала різким посиленням. Ще в понеділок НБУ був змушений продати понад 70 млн дол. для стримування падіння національної валюти, а за підсумками тижня вона вже посилилася на 12% до 28,14 грн/дол. Звідки такий прихований ресурс у гривні, якій до кінця року пророкували тільки падіння? Відповідь досить тривіальна - це тимчасовий перепочинок", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що надлишковий попит на валюту, який виник в кінці жовтня після ситуації навколо Конституційного Суду і штовхав гривню донизу, досить швидко вичерпався. Крім того, іноземні інвестори знизили темпи виходу з українських ОВДП, зменшивши свої портфелі лише на 70 млн дол. на тиждень.

"Ці два фактори разом змінили вектор ринку. Вже в четвер НБУ став купувати 20 млн на день в резерви. Це трохи стримало зміцнення гривні, яке могло бути ще сильніше", - сказано в повідомленні.

Експерти ICU на цьому тижні очікують подальшого збільшення пропозиції валюти, оскільки експортери готуються до сплати квартальних податків, продаючи долар.

За прогнозами експертів, НБУ буде викуповувати частину надлишку в резерви, але це навряд чи стримає гривню від подальшого зміцнення.

"Тому курс гривні до долара може зміститися ще ближче до 28 грн / дол., але навряд чи перевищить цю позначку. Проте вже в найближчі тижні курс повернеться до поступового падіння і під впливом сезонних факторів повернеться в коридор 28,5-29 грн/дол", - сказано в повідомленні.

Попередній прогноз

15 вересня 2020 року експерти інвестгрупи ICU прогнозували помірне ослаблення гривні до 29-30 гривень/долар до кінця поточного року.

24 вересня 2020 року експерти заявили про те, що в 4 кварталі 2020 року курс гривні не має перевищити рівень 30 грн/долар.

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Автор: Катерина Жирій