Закупівлі в Prozorro відповідатимуть вимогам Світового банку.

Система закупівель Prozorro працюватиме відповідно до вимог міжнародних тендерних процедур Світового банку.

Таку заяву зробив гендиректор Prozorro Микола Ткаченко в інтерв'ю "Укрінформу", зазначивши при цьому, що процедура передбачає опціональні аукціони, можливість подачі пропозиції в різній валюті та механізм оскарження.

"Ми працюємо над тим, щоб у ключових моментах відповідати стандартам закупівельної політики Світового банку та інших великих донорських організацій. Першим свої рекомендації нам надав World Bank, і ми разом з ними синхронізували всі технічні завдання і поетапно розробляємо для них окрему процедуру. Процедуру для World Bank ми маємо реалізувати до кінця червня. І, відповідно, вони вже зможуть проводити свої закупівлі в Prozorro", – сказав Ткаченко.

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Він також зазначив, що система електронних закупівель Prozorro, включаючи каталоги Prozorro Market, відповідає вимогам до електронних закупівель, що фінансуються Світовим банком.

Закупівлі під час війни

3 січня 2023 року Кабмін скасував аукціони на Prozorro до кінця війни. Аукціони не проводитимуться на період дії воєнного стану та протягом 90 днів з моменту повної перемоги України над Росією.

21 березня 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом закон, що передбачає введення прозорості в оборонних закупівлях. Він передбачає обов'язкове оприлюднення в системі Prozorro цін, за якими оборонні замовники купують товари для військових та інші товари і послуги для забезпечення армії.

Ухваленню закону передував гучний скандал в Міноборони із закупівлею харчування для військовослужбовців за завищеними цінами. Наслідком скандалу стала відставка заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова та звільнення директора департаменту закупівель Богдана Хмельницького.

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