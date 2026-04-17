Борги почекають: кредитори відтермінували виплати України на роки вперед

Україна домовилася з міжнародними кредиторами про відтермінування виплат за держборгом до 2030 року – це дасть змогу зменшити тиск на бюджет і спрямувати кошти на оборону та відновлення.

Як повідомила пресслужба Міністерства фінансів, йдеться про продовження домовленостей, досягнутих у 2022–2023 роках.

Документ передбачає відтермінування платежів за державним та гарантованим державою боргом, що підлягали сплаті у період з лютого 2026 року. Таким чином, обслуговування і погашення боргу буде відтерміновано до кінця лютого 2030 року, що узгоджується з новою програмою МВФ.

Після завершення пільгового періоду відтерміновані суми повертатимуть поступово – рівними піврічними платежами протягом 2035–2039 років, із передбаченою капіталізацією відсотків.

Відповідна домовленість була досягнута з кредиторами з Канади, Франції, Німеччини, Японії, Італії, Нідерландів, Великої Британії, США, а також Республіки Корея.

Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що таке рішення суттєво зменшує навантаження на бюджет у найближчі роки. Вивільнені кошти держава зможе спрямувати на фінансування оборони, соціальні витрати та підтримку економіки.

Міжнародний валютний фонд застеріг, що без додаткових рішень рівень державного боргу України може стати критично високим. За оцінками Фонду, наприкінці 2026 року державний борг України сягне 122,6% валового внутрішнього продукту.

Наприкінці 2025 року агентство Fitch Ratings підвищило кредитний рейтинг України зі статусу "обмежений дефолт" після того, як країна оголосила про згоду кредиторів обміняти борг, прив’язаний до економічного зростання, на звичайні облігації.

