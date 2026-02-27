Борг може стати непосильним: МВФ попередив Україну про загрозу, яка насувається

За оцінками МВФ, наприкінці 2026 року державний борг України сягне 122,6% валового внутрішнього продукту.

Міжнародний валютний фонд застеріг, що без додаткових рішень рівень державного боргу України може стати критично високим. Про це зазначено в оновленому меморандумі про економічну і фінансову політику, оприлюдненому на офіційному сайті МВФ.

За оцінками Фонду, наприкінці 2026 року державний борг України сягне 122,6% валового внутрішнього продукту.

Базовий сценарій передбачає, що якщо не буде ухвалено додаткових рішень, державний борг України зросте до 137,1% ВВП у 2027 році та залишатиметься на високому рівні, скоротившись до 2035 року до 97,1% ВВП. При цьому середні валові потреби у фінансуванні впродовж 2030–2035 років становитимуть 7,2% ВВП.

За словами фахівців МВФ, для досягнення боргової стійкості державний борг повинен знизитися до рівня нижче 68% ВВП до 2035 року, а середні валові потреби у фінансуванні у 2030–2035 роках мають залишатися меншими за 7,0% ВВП.

Крім того, обслуговування боргу перед зовнішніми кредиторами (за винятком багатосторонніх) у 2026–2028 роках має не перевищувати 1 млрд доларів щорічно.

Варто сказати, що основну реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу на суму 20,5 млрд дол. (78% комерційного зовнішнього боргу) Україна завершила у вересні 2024 року.

У вересні 2025 року наша країна домовилася з Експортно-імпортним банком Китаю про відтермінування погашення кредиту на 850 млн дол. до періоду 2034–2040 років. А наприкінці 2025 року було врегульовано зобов’язання за ВВП-варантами на 2,6 млрд дол.

Нині залишаються дві складові комерційного боргу: реструктуризація гарантованих державою єврооблігацій Укренерго на суму 825 млн дол. та зовнішня комерційна позика Cargill Financial Services International обсягом 0,7 млрд дол.

Зазначимо, що офіційні кредитори вже погодилися на двоетапний підхід в реструктуризації. Перший етап передбачає продовження чинного мораторію на період дії програми Міжнародного валютного фонду, а другий – проведення остаточного "боргового оздоровлення" після зменшення рівня невизначеності.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила нову програму розширеного фінансування для України обсягом 8,1 млрд дол., розраховану на чотири роки.

За словами премʼєр-міністра Юлії Свириденко, найближчим часом до України надійде перший транш обсягом близько 1,5 млрд дол., який буде використаний для покриття дефіциту бюджету та забезпечення макрофінансової стабільності. Вона пояснила, що програма передбачає продовження реформ, які у попередні роки забезпечили макроекономічну та фінансову стабільність України.

Нещодавно Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз економічного зростання України: аналітики очікують, що цього року ВВП збільшиться на 2,5%, а наступного – на 4%. Для порівняння, у попередньому прогнозі йшлося про 5% зростання ВВП у 2026 році.

Раніше народний депутат та голова фінансового комітету Верховної Ради, Данило Гетманцев, зазначав, що вже у квітні Україна може зіткнутися з дефіцитом коштів для необхідних виплат. Повідомлялося, що держава вже використовує кошти, які були закладені на друге півріччя.

