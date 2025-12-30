Розмови про мирну угоду підштовхнути ціни на українські облігації, - Reuters

Динаміка українських облігацій сигналізує про відновлення серед інвесторів.

Державні облігації України в понеділок, 29 грудня, подорожчали, оскільки інвестори побачили певні позитивні сигнали в переговорах щодо угоди про завершення війни з Росією.

Агенство Reuters пише, що на переговорах між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським 28 грудня було досягнуто прогресу щодо гарантій безпеки для Києва. Водночас 29 грудня Росія та Україна залишалися далекими від компромісу з ключових територіальних питань, які блокують мирну угоду.

За останні півтора місяця українські облігації різко зросли на тлі оновлених зусиль зупинити війну, що триває майже чотири роки. Більшість паперів у понеділок додали ще приблизно 1 цент до долара після насичених дипломатичних вихідних.

Президент США 28 грудня заявив, що він і український лідер тепер "значно наблизилися - можливо, дуже близько" до угоди про припинення війни.

Видання пише, що протягом минулого року надії на мир неодноразово руйнувалися, однак динаміка українських облігацій сигналізує про відновлення оптимізму – принаймні серед інвесторів – що перемир’я може бути досяжним.

Зростання в понеділок, зокрема, повернуло українські облігації з купоном 4,5% і погашенням у 2034 та 2035 роках майже до рівнів початку лютого. Тоді жорсткі заяви Трампа на адресу Зеленського, включно з називанням його "диктатором", а згодом публічна догана в Овальному кабінеті спричинили різке падіння цін.

Останні шість тижнів облігації також зросли в ціні завдяки планам щодо нової чотирирічної програми МВФ на 8,2 млрд доларів і кредиту Євросоюзу на 90 млрд євро (105,83 млрд дол.).

Київ також щойно уклав давно очікувану угоду щодо заміни так званих ВВП-варантів, які допомогли провести реструктуризацію боргу після анексії Криму у 2015 році, але могли суттєво тиснути на фінанси країни після завершення нинішньої війни.

Переговори Зеленського з Трампом - останні новини

28 грудня президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп зустрілись у Флориді для чергових мирних перемовин. Як пише NYT, новий раунд переговорів не приніс відчутного прориву, однак дозволив уникнути сценаріїв, які раніше шкодили позиціям Києва.

Зеленський після зустрічі повідомив, що під час телефонної розмови Трампа та Путіна було обговорено всі 20 пунктів плану завершення війни в Україні. За його словами, на січень заплановано чіткий порядок проведення зустрічей в межах процесу погодження документів з партнерами з метою досягнення миру і закінчення війни.

