Зокрема передбачається відновлення з 1 січня 2024 року середньострокового бюджетного планування.

Кабінет міністрів вніс до Верховної ради проект змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення передбачуваності бюджетної політики та посилення боргової стійкості.

Як зазначила голова Бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа у Facebook, Україна зобов’язалася зареєструвати проект змін до кінця травня в рамках виконання Меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

"Мова іде про два структурні маяки: подання до парламенту законопроекту щодо відновлення дії статті 52 Бюджетного кодексу та її посилення з метою зменшення кількості змін до державного бюджету, а також норм щодо встановлення обмежень на надання державних гарантій з чіткими критеріями їх застосування", - написала вона.

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При цьому уряд пропонує, встановити, що законопроект про внесення змін до закону про державний бюджет може розглядатися у Верховній раді лише у разі наявності позитивного висновку Міністерства фінансів (зараз достатньо будь-якого висновку), при цьому висновок має містити інформацію щодо можливостей фінансового забезпечення у поточному році і на середньостроковий період.

Також передбачається відновлення з 1 січня 2024 року середньострокового бюджетного планування, яке було зупинене у березні минулого року у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ, а також відновлення у 2023 році розробки Стратегії управління державним боргом, що теж зупинене через повномасштабне вторгнення,

Варто підкреслити, що цей законопроект тільки направлений у бюджетний комітет на розгляд, і тільки після його висновку він буде розглянутий у залі парламенту.

Війна в Україні та МВФ

31 березня Виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму 15,6 млрд доларів.

23 травня 2023 року місія МВФ в Україні розпочала роботу в рамках першого перегляду програми розширеного фінансування. Повідомлядося, що головною метою місії буде оцінка прогресу у виконанні політичних зобов'язань та умов програми з боку української влади.

30 травня 2023 року МВФ та влада України досягли Угоди на рівні експертів щодо першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF). Усі кількісні критерії ефективності на кінець квітня та структурні маяки на кінець травня були досягнуті, що відкрило шлях до розгляду Радою виконавчих директорів питання про виділення близько 900 млн доларів.

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