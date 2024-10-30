Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,64 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 31 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,28 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, трохи втратила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 44,64 грн/євро, тобто гривня послабилася на 3 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,23/41,25 грн/дол., євро – 44,63/44,63 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва курс долара сьогодні знизився на 10 копійок і складає 41,55 грн/долар в середньому. При цьому продати долар можна за 41,48 грн. Курс готівкового євро в обмінниках подешевшав також на 10 копійок і складає 45,15 грн/євро, а курс продажу європейської валюти 45,00 грн/євро.

Курс долара у "ПриватБанку" 30 жовтня не змінився і складає 41,60 грн за долар, а курс євро сьогодні подорожчав на 5 копійок і становить 45,25 грн за євро.

Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук зазначив, що роль ринкових факторів у формуванні курсу гривні до долара і далі буде мінімальною. За його словами, НБУ може дозволити лише помірне послаблення курсу до кінця року - він буде в діапазоні 42-43 грн/дол.

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