Курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 38,91 грн/євро.

Національний банк України на середу, 25 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,58 грн/дол., тобто гривня послабшала на 2 копійки порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 38,91 грн/євро, тобто гривня послабилася на 15 копійок порівняно з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,56/36,58 грн/дол., євро - 38,81/38,82 грн/євро.

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Курс валют в Україні

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 24 жовтня, подешевшав на 10 копійок – до 37,70 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 5 копійок і становить 40,50 грн за євро.

Також обмінники оприлюднили свіжий курс. У банках України готівковий курс гривні до долара сьогодні, 24 жовтня, зміцнився на 5 копійок – до 38,10 грн за долар в середньому. Щодо євро середній курс гривні сьогодні послабився на 10 копійок і складає 40,70 грн за євро.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що цього тижня курс гривні до долара перебуватиме у рамках 37,5-38,5 грн/дол., а в обмінниках до курсу міжбанку імовірно буде додано ще 1-1,5% вартості. Таким чином, очікується, що курсовий коридор збережеться на рівні минулого тижня: 37,5-38,5 грн/$ та 39-42 грн/€.

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