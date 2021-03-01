За результатами комплексу вжитих організаційних та практичних заходів відбулось руйнування схем, завдяки яким відбувалось ухилення від сплати єдиного внеску.

Сьогодні, 1 березня, стало відомо, що завдяки діяльності Офісу великих платників податків забезпечено відшкодування завданих державі збитків на суму понад 90 млн грн.

“Забезпечення відшкодування збитків є одним із механізмів наповнення державного бюджету. Головним, пріоритетним напрямком нашої з командою роботи є економічна безпека країни. Будемо докладати максимум зусиль для виконання поставлених завдань”, - зазначив Голова ДФС Вадим Мельник

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Відомо, що за результатами комплексу вжитих організаційних та практичних заходів відбулось руйнування схем, завдяки яким відбувалось ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

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Автор: УНІАН