'Ощадбанк' подав новий позов проти Росії щодо вкрадених активів

Раніше банк виграв арбітраж щодо активів у Криму.

"Ощадбанк" ініціював новий міжнародний арбітраж проти Росії, передавши позов щодо захоплених активів у чотирьох областях України.

Про це повідомила пресслужба банку. Спір стосується захисту інвестицій у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях, адже через незаконні дії агресора банк втратив значні активи та можливість працювати в цих регіонах.

"Важливо: ще у липні 2025 року ми направили Росії офіційне повідомлення про спір, але, очікувано, реакції не надійшло. Тепер справу розглядатиме міжнародний суд", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "Ощадбанк" вже має успішний кейс щодо активів у Криму: сума виграного арбітражу складає 1,1 млрд доларів, а загальна сума вимог з урахуванням відсотків – понад 1,3 млрд доларів.

Крім цього, банк вже домігся арешту російського майна у Франції на десятки мільйонів євро.

"За попередніми рішеннями сума вимог Ощаду вже перевищує 1,3 млрд доларів, і цей позов є наступним кроком у притягненні держави-агресора до фінансової відповідальності", – зазначив голова правління Юрій Каціон.

5 березня в Угорщині затримали співробітників державного "Ощадбанку" разом з інкасаторськими автомобілями та цінностями. Затримані громадяни України керували двома службовими машинами, що здійснювали рейс між Австрією та Україною та перевозили готівку в межах регулярної співпраці між державними банківськими установами.

Пізніше Угорщина повернула "Ощадбанку" незаконно затримані інкасаторські автомобілі, але без грошей.

Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Україна намагатиметься повернути вкрадені урядом Угорщини гроші "Ощадбанку" в угорських судах.

