Угорщина повернула незаконно затримані інкасаторські авто 'Ощадбанку', але без грошей

Після повернення інкасаторських автомобілів зафіксовано низку пошкоджень обладнання.

Угорщина повернула "Ощадбанку" незаконно затримані інкасаторські автомобілі, але без грошей.

Про це повідомляє пресслужба фінансової установи у Facebook. Зазначається, що автомобілі вже передані представникам "Ощадбанку" та українським дипломатам.

"Авто, як і частина особистих речей семи співробітників інкасаторської бригади, нарешті повернуті Національною податковою та митною адміністрацією Угорщини (NAV) законним власникам", – додали в "Ощадбанку".

У пресслужбі також зазначили, що після повернення інкасаторських автомобілів зафіксовано низку пошкоджень обладнання.

"Юридичні представники "Ощадбанку" на місці провели детальну фіксацію всіх виявлених несправностей. Після повернення автомобілів в Україну буде зроблена оцінка завданих збитків", – зазначається у повідомленні.

Разом з тим, викрадену валюту і золото Угорщина досі не повернула.

"Грошові кошти та цінності в обсязі 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота все ще залишаються незаконно затриманими в Угорщині", – наголосили у державному банку.

Викрадення Угорщиною цінностей "Ощадбанку"

5 березня в Угорщині затримали співробітників державного "Ощадбанку" разом з інкасаторськими автомобілями та цінностями. Затримані громадяни України керували двома службовими машинами, що здійснювали рейс між Австрією та Україною та перевозили готівку в межах регулярної співпраці між державними банківськими установами.

За словами міністра транспорту Угорщини Яноша Лазара, конфіскація коштів і золота "Ощадбанку" – відповідь на нібито блокування Україною роботи нафтопроводу "Дружба".

10 березня уряд Угорщини ухвалив постанову, яка дозволяє зберігання щонайменше протягом 60 днів готівки та золотих злитків, вилучених у українських інкасаторів. Документ підписав прем’єр-міністр країни Віктор Орбан.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що влада Угорщини вдалася до тероризму на державному рівні та не приховує цього після крадіжки коштів і золотих злитків "Ощадбанку".

