'Це державний бандитизм': у МЗС заявили про позови проти Угорщини через гроші 'Ощадбанку'

Наразі Україна добиватиметься справедливості в національних юрисдикціях.

Україна намагатиметься повернути вкрадені урядом Угорщини гроші "Ощадбанку" в угорських судах. Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу, передає кореспондент УНІАН.

"Наша позиція лишається незмінною: це був акт державного бандитизму, коли Угорщина викрала людей та гроші, які пересувалися в рамках міжнародних угод між Україною та Австрією і взагалі до Угорщини жодного стосунку не мали. Немає жодних меж, які не готовий перейти уряд Орбана (прем'єр міністр Угорщини Віктор Орбан - УНІАН), коли йдеться про маніпуляції на тему України. Україна буде домагатися справедливості для тих, хто викрадав людей і хто вкрав кошти. Команда адвокатів там дуже активно працює", - сказав Тихий.

Він уточнив, що наразі Україна добиватиметься справедливості в національних юрисдикціях – йдеться про угорські суди, а якщо це не вдасться, то в міжнародних правових організаціях.

"Зараз розгортаються процеси в національних юрисдикціях. Працюють адвокатські групи. Але ми вважаємо, що угорська влада порушила цілу низку міжнародних правових документів. Серед них - Європейська конвенція з прав людини й, мабуть, Конвенція із запобігання тортурам, тому я не виключаю перспективи також і міжнародно-правових механізмів і розгляду в міжнародних юрисдикціях цього злочину. Якщо не буде досягнуто справедливості в національних судах, то можливо теоретично міжнародна юрисдикція", - наголосив Тихий.

Угорщина повернула Україні затримані інкасаторські авто, але без грошей

Нагадаємо, що раніше пресслужба "Ощадбанку" повідомила, що Угорщина повернула незаконно затримані інкасаторські автомобілі, але без грошей. Також після повернення інкасаторських автомобілів зафіксовано низку пошкоджень обладнання.

В "Ощадбанку" наголосили, що грошові кошти та цінності в обсязі 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота все ще залишаються незаконно затриманими в Угорщині.

Вас також можуть зацікавити новини: