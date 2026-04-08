'Ощадбанк' викрив Угорщину на фальсифікації доказів у справі незаконного вилучення коштів

У банку стверджують, що у відео було накладено субтитри угорською мовою з неіснуючою фразою про "корупційні гроші".

Сьогодні, 8 квітня, угорське Національне податкове та митне управління (NAV) опублікувало заяву про поточний стан "розслідування" справи щодо незаконного утримання коштів і цінностей "Ощадбанку".

Як заявили у банку, у своїй заяві NAV підтверджує, що банкноти, які перевозились "Ощадбанком", нові, нещодавно надруковані і не використовувались у обігу.

"Це повністю відповідає законній діяльності "Ощадбанку" щодо постачання готівкової валюти в Україну відповідно до міжнародної угоди з Райффайзен банк (Австрія)", - ідеться у повідомленні пресслужби фінустанови.

Зазначається, що у своїй заяві NAV оприлюднило посилання на відео, яке, ймовірно, було отримане з мобільного телефону одного з інкасаторів, затриманих в Угорщині.

"Ощадбанк" офіційно заявляє, що опубліковане відео було фальсифіковано. Відео містить звук розмови членів інкасаторської бригади. Для публікації на угорську аудиторію було накладено субтитри угорською мовою, до яких додано неіснуючу в звуковій доріжці фразу "корупційні гроші". Саме на цій спеціально доданій фразі і ґрунтуються висновки NAV у прив’язці цього відео до справи про незаконне затримання коштів "Ощадбанку", - заявили у банку.

При цьому, як зазначає NAV, затримані українські громадяни мають статус свідків. Водночас протягом майже одного місяця з моменту затримання слідчий орган не надав відповіді на численні запити щодо правових підстав утримання майна співробітників, зокрема мобільного телефону одного з інкасаторів, а також щодо доступу до інформації, що на ньому міститься.

"За таких обставин банк вважає, що вилучення мобільного телефону, подальше його утримання та доступ до його вмісту є протиправним. Відповідно, публікація відео, отриманого з цього пристрою, також є незаконною", - сказано у повідомлені.

У банку наголосили, що вимагають негайного повернення всіх незаконно вилучених активів і залишають за собою право на юридичні дії проти поширення дезінформації.

Затримання інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині – головні новини

5 березня в Угорщині затримали співробітників державного "Ощадбанку" разом з інкасаторськими автомобілями та цінностями. Семеро затриманих громадян України - працівники державного банку, які керували двома службовими машинами, що здійснювали рейс між Австрією та Україною та перевозили готівку в межах регулярної співпраці між державними банківськими установами.

У вантажі було 40 млн дол., 35 млн євро та 9 кг золота, оформлені відповідно до міжнародних правил. Згодом працівників банку та машини повернули Україні, а всі цінності вилучила угорська сторона.

Міністр транспорту Угорщини Янош Лазар заявив, що конфіскація коштів і золота "Ощадбанку" - відповідь на нібито блокування Україною роботи нафтопроводу "Дружба".

Пізніше керівник апарату прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив, що Угорщина поверне Україні вилучені гроші та золото "Ощадбанку", якщо підозри щодо українських інкасаторів виявляться необґрунтованими.

Голова правління "Ощадбанку" Юрій Каціон повідомляв, що після затримання інкасаторів Угорщиною готівка в Україну не надходить - "Ощадбанк" є єдиним серед комерційних банків України, який має ліцензію на перевезення готівкових коштів територією Євросоюзу.

