Українці отримуватимуть три види виплат: як планують змінити пенсійну систему

Кабінет міністрів працює над пенсійною реформою, яка має забезпечити більш справедливі виплати. Передбачається, що українці отримуватимуть три пенсії замість однієї.
Міністр соціальної політики, сім'ї та національної єдності Денис Улютін в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що ідея полягає в тому, щоб одночасно працювали три складові:
- солідарна система;
- спеціальні пенсії;
- накопичувальна частина.
За його словами, трирівнева система повинна збалансувати ситуацію. Він нагадав, що зараз українці отримують різні пенсії навіть при однаковому стажі роботи і рівні зарплати.
Улютін пояснив, що солідарна пенсія повинна залежати від внесків до солідарної системи. За його словами, при такому підході пенсія вчителя зі стажем 40 років збільшиться приблизно в півтора-два рази.
"Чим більше людина працювала, навіть на середню зарплату, то все одно в кінці отримає нормальну пенсію. І вона буде значно вищою, ніж зараз", - уточнив чиновник.
При цьому він вказав, що в разі нестачі страхового стажу може бути базова виплата, яка повинна покрити потреби таких людей.
"Вона (базова виплата, - УНІАН) буде визначатися бюджетом на відповідний рік і в ідеалі повинна забезпечити базовий прожитковий мінімум", - пояснив Улютін.
Що стосується спеціальних пенсій, то він упевнений, що такі виплати не повинні виплачуватися з бюджету солідарної системи. За його словами, треба створити умови, коли буде враховуватися і професійний стаж, і загальний.
"Фактично, ми враховуємо не роки в професії, а суму коштів, які сплатили за цей час. Ми переходимо до іншого підходу формування пенсій. Пенсія - це те, що ти заробив", - підкреслив міністр.
Водночас він зазначив, що для переведення спецпенсій у професійні знадобиться не менше 13 років, якщо почати з 2026 або 2027 року.
А ось третій елемент - накопичувальна пенсія - не має бути обов'язковим, вважає Улютін. Він зазначив, що кожен українець зможе робити внески до накопичувального фонду додатково до ЄСВ, який іде до солідарної системи.
Пенсійна реформа в Україні - останні новини
Колишня міністр соціальної політики Оксана Жолнович повідомляла, що в Україні готуються зміни в пенсійній системі для усунення викривлень, які є на даний момент.
У свою чергу, нинішній глава Міноцполітики Денис Улютін уточнив, що планується створити бездефіцитну систему пенсійних виплат, розподіляючи лише той обсяг коштів, який реально зібрано через єдиний соціальний внесок (ЄСВ) у конкретному році.