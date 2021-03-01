Перші два іпотечні кредити видали "ОТП Банк" та "Укргазбанк".

Перші два українці скористалися державною програмою"доступна іпотека під 7%".

Читайте такожУкраїнці почали активніше брати іпотечні кредитиЯк передає кореспондент УНІАН, урочисте підписання перших двох іпотечних кредитних договорів відбулося в понеділок, 1 березня, в рамках форуму "Україна 30", а перші два кредити видали "ОТП Банк" та "Укргазбанк".

За словами заступника міністра фінансів Юрія Драганчука, присутнього на заході, дана програма розрахована на всіх громадян України, які потребують поліпшення житлових умов.

"Предметом іпотеки може бути як приватний будинок, так і квартира. Наша програма розрахована як на вторинний, так і на первинний ринок нерухомості. Максимальна сума кредиту 2 мільйони гривень, максимальний термін кредитування 20 років, а мінімальний первинний внесок становить 15%", - нагадав Драганчук.

Що цьому передувало

27 січня 2021 року Кабінет Міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів.

Постанова передбачає, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, що надаються позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їх вартості.

Компенсацію відсотків фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку в національній валюті в уповноваженому банку.

Скористатися цією компенсацією зможуть як громадяни України, які бажають придбати квартиру, так і ті, хто хоче побудувати будинок самостійно. В іпотеку не можна буде купити житло, побудоване до 2015 року.

26 лютого Фонд розвитку підприємництва та 7 уповноважених банків підписали угоди в рамках Програми "доступна іпотека під 7%".

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Автор: Богдан Слуцький