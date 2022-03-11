Вчора на місяць раніше встановленого терміну військовим частинам перераховано 12,5 млрд гривень на виплату додаткової винагороди.

Виплати військовим робляться на випередження, аби вони почувалися захищеними.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Окремий напрям нашої роботи – забезпечення армії в умовах, коли перший удар відбито, ворога стримано і війна переходить в іншу фазу. Вчора на місяць раніше встановленого терміну, військовим частинам перераховано 12,5 млрд гривень на виплату додаткової винагороди на час дії воєнного стану усім категоріям військовослужбовців, встановленої на виконання Указів Президента України, Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського. Це перший транш за лютий – початок березня. Після систематизації бойових наказів підуть інші транші", - заявив він.

Він повідомив, що грошове забезпечення учасників бойових дій складатиме 100 тисяч гривень на місяць, не рахуючи премій за знищену техніку тощо.

"Ми робимо виплати на випередження, бо хочемо, щоб військові почувалися захищеними. Зараз не до формалізму", - наголосив міністр.

Так само він зазначив, що налагоджено систему оборонних закупівель за бюджетні кошти.

"Ми концентруємось на тому, щоб постачання буле гарантоване й здійснювалося вчасно. Це стосується всього – від харчування до одягу до боєприпасів. Сформовані значні резерви палива. Зараз ми відшліфовуємо логістику, адже багато маршрутів постачання змінилися, наші війська активно маневрують. Точно будуть якісь збої, але усі заряджені на те, щоб їх негайно виправляти. Хочу подякувати усім громадянам, бізнесу, які допомагають забезпечувати армію. Воїни відчувають цю підтримку, тому в них зовсім інша мотивація, ніж в російських загарбників", - наголосив Резніков.

Як раніше повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів скоротив видатки загального фонду державного бюджету на 50,864 млрд грн, які будуть передані до резервного фонду держбюджету на потреби оборони.

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