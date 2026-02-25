Індексація пенсій: в уряді розповіли, які виплати зростуть з 1 березня

Перерахунок відбудеться автоматично і охопить майже усі основні види пенсій.

З 1 березня пенсії і страхові виплати для мільйонів українців будуть проіндексовані на 12,1%.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, такий розмір підвищення перевищує рівень інфляції за минулий рік і дозволить підтримати рівень доходів людей в умовах зростання цін.

"Уряд також продовжує практику індексації пенсій, призначених упродовж 2021–2025 років. Це відновлює справедливість для тих пенсіонерів, чиї виплати раніше не підпадали під індексацію", - зазначила вона.

Прем’єрка наголосила, що перерахунок відбудеться автоматично і охопить майже усі основні види пенсій – за віком, військові, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника, а також інші спеціальні пенсії для колишніх працівників органів місцевого самоврядування, держслужбовців і науковців.

Також, за її словами, проіндексовано мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій та страхові виплати громадян, які постраждали від нещасних випадків. З 1 квітня працюючим пенсіонерам автоматично перерахують пенсії з урахуванням оновленого стажу та/або заробітку.

Пенсії в Україні - що відомо

Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін повідомив, що з 1 березня пенсії більшості українців проіндексують на 12,1%. Таким чином, показник індексації на 4% перевищує рівень інфляції минулого року.

При цьому не підпадають під індексацію виплати для пенсіонерів, чиї пенсії вже підвищували до мінімального гарантованого рівня для найуразливіших, і для тих, хто отримує максимальну пенсію у розмірі 25 950 грн. Також без змін залишаться виплати прокурорам та суддям у відставці.

Раніше Улютін повідомляв, що базова пенсія в Україні має бути не нижчою за 6000 гривень, що передбачено новою пенсійної реформою.

