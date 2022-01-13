Введення в Україні продуктових карток пов'язане з серйозними фінансовими ризиками.
Про це як йдеться в матеріалі УНІАН, заявив президент "Першого Міжнародного фонду розвитку України" Микола Волковський.
"Страх у тому, що з кожним місяцем або кварталом число "нужденних" буде збільшуватися завдяки не налагодженій системі та корупції, що перетворить програму на монстра для сумлінних платників податків", - зазначив експерт.
Разом з тим, за словами Волковського, дана програма має і позитивні моменти.
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"Можливість більш чесного, прямого та орієнтованого на громадянина впливу в позитивну сторону. Залучення в цю програму соціальних товарів вітчизняного виробництва перетворило б її на потужний засіб стимулювання підприємницької діяльності, збільшення робочих місць і поліпшення ситуації у всіх регіонах", - зазначив Волковський.
При цьому експерти застерігають, що недоліком і загрозою всіх державних соціальних програм є небезпека досягнення граничного рівня, коли бюджет не зможе їх покривати.
Моніторинг та держрегулювання цін:
12 січня 2022 року Кабінет міністрів ввів щоденний моніторинг цін для 30 продовольчих і непродовольчих товарів, в тому числі й на цибулю ріпчасту, буряк, моркву, картоплю, капусту білокачанну.
Також 12 січня 2022 року Кабінет міністрів України ввів державне регулювання цін на ряд продуктів.
Продуктові картки в Україні:
11 січня 2022 року з'явилася інформація про те, що в офісі президента обговорюють можливість введення в Україні талонів на харчування.
Талони на харчі отримають громадяни з низьким доходом. Передбачається, що картки будуть існувати не тільки в паперовому вигляді, а й в електронному - в додатку "Дія".
Що можна буде купити на продуктові картки:
Продуктові картки діятимуть не на всі продукти, а тільки на "соціально значущі". До такого переліку належать:
- гречка;
- цукор;
- макарони;
- пшеничне борошно;
- молоко пастеризоване 2,5%;
- пшеничний батон;
- хліб житньо-пшеничний;
- курячі яйця;
- м'ясо птиці;
- вода мінеральна негазована;
- масло вершкове 75,3%;
- олія соняшникова.
Хто отримає талони на їжу:
Талони будуть призначатися для малозабезпечених верств населення. За різними підрахунками, на цей момент від 20% до 50% населення України потребують допомоги.
Комунальну субсидію в Україні отримують 2,5 мільйона домогосподарств. Тому можна очікувати, що і продуктові картки отримають мільйони українців.
У скільки введення продуктових талонів обійдеться Україні:
За оцінками експертів, введення продуктових талонів обійдеться 50 млрд гривень. Експерти припускають, що інші соціальні програми можливо доведеться урізати. Також є побоювання, що ініціатива найсильніше вдарить по працездатному населенню, яке є основним платником податків.