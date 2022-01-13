12 січня 2022 року Кабінет Міністрів ввів щоденний моніторинг цін для 30 продовольчих і непродовольчих товарів.

Нова система адресної підтримки українців забезпечить допомогу незабезпеченим верствам населення, особливо сім'ям з дітьми, і стимулюватиме вітчизняного виробника, однак дотації держави поширюватимуться лише на соціальні продукти.

Про це, як йдеться в матеріалі УНІАН, заявила старший економіст Центру економічної стратегії Олександра Коломієць.

"Ризику бідності в Україні часто піддаються сім'ї з дітьми, і концепт прив'язки допомоги до витрат саме на харчування буде працювати на добробут дітей та їх повноцінний фізичний розвиток", - підкреслила Коломієць.

Як йдеться в матеріалі, на ці дотації з бюджету не можна буде придбати алкоголь, тютюн або іншу продукцію, що виходить за межі соціальної категорії.

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Згідно з чинним законодавством, до соціальних товарів в нашій країні відносяться: гречка, цукор, макарони, пшеничне борошно, молоко пастеризоване 2,5%, пшеничний батон, хліб житньо-пшеничний, курячі яйця, м'ясо птиці, Вода мінеральна негазована, масло вершкове і соняшникова олія.

Моніторинг та держрегулювання цін:

12 січня 2022 року Кабінет Міністрів ввів щоденний моніторинг цін для 30 продовольчих і непродовольчих товарів, в тому числі та на цибулю ріпчасту, буряк, моркву, картоплю, капусту білокачанну.

Також 12 січня 2022 року Кабінет Міністрів України ввів державне регулювання цін на ряд продуктів.

Продуктові картки в Україні:

11 січня 2022 року з'явилася інформація про те, що в офісі президента обговорюють можливість введення в Україні талонів на харчування.

Талони на харчі отримають громадяни з низьким доходом. Передбачається, що картки будуть існувати не тільки в паперовому вигляді, а й в електронному - в додатку "Дія".

Що можна буде купити на продуктові картки:

Продуктові картки діятимуть не на всі продукти, а тільки на "соціально значущі". До такого переліку належать:

гречка;

цукор;

макарони;

пшеничне борошно;

молоко пастеризоване 2,5%;

пшеничний батон;

хліб житньо-пшеничний;

курячі яйця;

м'ясо птиці;

вода мінеральна негазована;

масло вершкове 75,3%;

олія соняшникова.

Хто отримає талони на їжу:

Талони будуть призначатися для малозабезпечених верств населення. За різними підрахунками, на цей момент від 20% до 50% населення України потребують допомоги.

Комунальну субсидію в Україні отримують 2,5 мільйона домогосподарств. Тому можна очікувати, що і продуктові картки отримають мільйони українців.

У скільки введення продуктових талонів обійдеться Україні:

За оцінками експертів, введення продуктових талонів обійдеться 50 млрд гривень. Експерти припускають, що інші соціальні програми можливо доведеться урізати. Також є побоювання, що ініціатива найсильніше вдарить по працездатному населенню, яке є основним платником податків.