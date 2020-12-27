Голова парламентського комітету заявляє, що лише 40% угод від загального обсягу споживання проходять через фіскальні апарати.

Тіньові операції в Україні складають половину офіційного ВВП, оскільки тільки 40% угод від загального обсягу споживання проводяться через фіскальні апарати.

Читайте такожГончарук має намір лікувати всі тіньові ринки в УкраїніПро це заявив народний депутат від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Я вважаю, що це десь понад 50% (обсяг тіньової економіки - УНІАН). Я роблю висновки на тому, що просто порівнюю суму операцій, яка проходить через фіскальні апарати, через реєстратор розрахункових операцій і загальний обсяг споживання", - сказав він.

Гетманцев зазначив, що дослідження консалтингової компанії Ernst & Young, згідно з якими тіньова економіка в Україні становить близько 24%, занадто оптимістичні. Однак, зазначив він, навіть такий відсоток є для країни "страшним".

Що цьому передувало

У лютому Національний банк з посиланням на дослідження компанії Ernst & Young заявив, що тіньові операції в Україні становлять 23,8% офіційного ВВП, або 846 мільярдів гривень.

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Автор: Бредіхіна Ганна