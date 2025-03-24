Прийняття закону є зобов'язанням України перед міжнародними партнерами.

В Україні плануються прийняти закон щодо оподаткування доходів, отриманих на онлайн-платформах. Під оподаткування можуть потрапити самозайняті кур'єри, таксисти, орендодавці тощо, які заробляють кошти шляхом надання послуг через такі платформи, як, наприклад, Bolt, Uklon, Booking чи Glovo.

Про це йдеться у опублікованому Міністерством фінансів законопроєкті.

Згідно з пояснювальною запискою, проєкт закону розроблено з метою забезпечення запровадження в Україні міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

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Це необхідно для гармонізації національного податкового законодавства з правом Європейського Союзу і сприятиме виконанню міжнародних зобов’язань України як країни-кандидата на членство в ЄС. Крім цього, запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, є міжнародним зобов’язанням України перед МВФ.

Законопроєкт передбачає, що оператори онлайн-платформ повинні будуть подавати до ДПС звіти про доходи підзвітних продавців, які вони отримують від здійснення своєї діяльності. Тобто іноземні оператори платформ подаватимуть інформацію про доходи, які отримують українці від діяльності на цих платформах, а зі свого боку українська Податкова служба надсилатиме партнерам з обміну аналогічну інформацію про їх резидентів.

В законі зазначено, що під оподаткування підпадає будь-який з таких видів діяльності, що здійснюється продавцем через платформу за винагороду:

надання в оренду нерухомого майна, у тому числі житлової та нежитлової нерухомості, а також будь-якого іншого нерухомого майна та місць для паркування;

особисті послуги;

продаж товарів;

надання в оренду транспортних засобів.

Скільки доведеться платити

У законопроєкті зазначається, що з метою стимулювання виведення з тіні значної частки доходів пропонується дозволити фізичним особам – продавцям цифрових платформ користуватися пільговим режимом оподаткування доходів.

"Концепцією оподаткування доходів таких фізичних осіб передбачено встановлення ставки оподаткування таких доходів у розмірі 5% та покладання обов’язків податкового агента на підзвітних операторів платформ", - сказано в документі.

Крім цього, українці мають сплачувати військовий збір, ставка якого наразі складає 5%. Таким чином, із зароблених коштів доведеться сплатити загалом 10%. При цьому обсяг доходу, отриманий платником податку протягом календарного року, не має перевищувати 5 мільйонів гривень – в іншому випадку буде застосована ставка у 18%.

Слід додати, що українцям не доведеться самостійно перераховувати податки, цей обов'язок буде покладено саме на оператора цифрової платформи.

Для здійснення діяльності через онлайн-платформу та отримання відповідних доходів необхідно буде відкрити окремий рахунок. І для контролю за сплатою податків Податковій службі надається право доступу до інформації щодо надходжень на рахунок таких підзвітних продавців.

"Водночас ДПС як контролюючий орган повинен мати доступ до інформації щодо операцій за поточними рахунками фізичних осіб – підзвітних продавців, відкритими спеціально для цілей здійснення звітної діяльності", - сказано в документі.

Податки на онлайн-послуги в Україні

У червні 2021 року Верховна Рада в ході засідання прийняла закон про введення податку на додану вартість на цифрові послуги для світових технологічних гігантів.

Закон передбачає стягнення податку на додану вартість (ПДВ) в розмірі 20% з послуг, що їх надають українцям міжнародні інтернет і технологічні гіганти, серед яких Apple, Google, Microsoft, Netflix та інші.

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