Несплачені податки будуть донараховані не на всю суму покупки, а на різницю між задекларованими доходами та вартістю покупки.

Податкова служба України проведе оцінку операцій фізичних осіб з 1995 року на предмет наявності несплачених податків.

Про це в інтерв'ю НВ Бізнес розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

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"Ми зараз розробляємо відповідний законопроект, у нас вже фактично є готовий концепт. Я думаю, що найближчим часом ми будемо готові його обговорювати", — заявив міністр.

Марченко зазначив, що після податкової амністії податкова служба матиме можливість проводити оцінку операцій фізичних осіб в частині придбання об'єктів нерухомості або дорогих речей без задекларованих доходів.

"Якщо існує факт купівлі великого об'єкта нерухомості, при цьому задекларованих доходів немає, і амністію людина не проходила, тобто вона не показала свої реальні доходи, з яких чомусь не були сплачені податки... наслідком цього буде те, що податкова повинна донарахувати суму несплачених податків", - заявив міністр.

Марченко зазначив, що несплачені податки будуть донараховані не на всю суму покупки, а на різницю між задекларованими доходами та вартістю покупки.

Система, за словами міністра, працюватиме в автоматичному режимі.

"Автоматично податкова перевіряє наявність доходів, сплачених з 1995 року, підсумовує їх, всі доходи, сплачені податки; потім зіставляє суму цих доходів з інформацією про покупку об'єкта нерухомості і його вартістю. Якщо ця людина амністувала і задекларувала ще доходи, це підсумовується також і потім до такої людини або є питання, або їх немає", — уклав Марченко.

Добровільне одноразове декларування:

15 червня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про добровільне одноразове декларування активів фізичних осіб (№5153), який передбачає проведення з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, з яких не були сплачені податки та збори відповідно до вимог законодавства.

1 липня 2021 року Рада розблокувала підписання закону про добровільне одноразове декларування

16 липня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закони про проведення одноразового добровільного декларування активів.

Декларування проводитиметься з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022 року. Той, хто в зазначений проміжок часу подасть декларацію і заплатить збір, буде звільнений від відповідальності за ухилення від сплати податків.

Декларування в рамках програми "податкової амністії" здійснюватиметься за трьома майновими ставками: перша ставка — 5%: поширюється на будь-які активи, які знаходяться в Україні; друга ставка — 2,5%, якщо громадянин вирішив інвестувати гроші в державні цінні папери, які випускає Міністерство фінансів; третя ставка — 7% на перше півріччя, 9% - на друге, якщо є бажання задекларувати закордонні активи.

1 вересня 2021 року в Україні стартувало одноразове добровільне декларування активів.

Автор: Олена Коваленко