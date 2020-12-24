Зазначається, що такі зміни сприятимуть посиленню інституційної спроможності ДПС.

Державна податкова служба (ДПС) з 1 січня 2021 року функціонуватиме як єдина юридична особа, що складається з центрального апарату та територіальних органів, утворених як її відокремлені підрозділи (без статусу юридичних осіб).

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Про це повідомила прес-служба ДПС з посиланням на голову держоргану Олексія Любченка.

"Зроблено остаточні кроки щодо забезпечення функціонування ДПС у форматі єдиної юридичної особи. Виконано одне з пріоритетних завдань, яке було визначено для ДПС низкою рішень Кабміну та структурним маяком Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ. З 1 січня наступного року ДПС починає функціонувати як єдина юридична особа", - цитує Любченка прес-служба ДПС.

Зазначається, що такі зміни сприятимуть посиленню інституційної спроможності ДПС, уникненню дублювання функцій та процедур у ДПС, забезпеченню відкритості та прозорості діяльності служби, збільшенню доходів бюджету та мінімізації корупції, а також поліпшенню надання послуг платникам податків.

Що цьому передувало

5 жовтня Державною податковою службою України були створені територіальні органи як її відокремлені підрозділи, що передбачено Меморандумом про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом, а також було заплановано до кінця 2020 року реалізувати остаточні кроки щодо забезпечення функціонування ДПС як єдиної юридичної особи.

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Автор: Богдан Слуцький