У разі неотримання "Пакету малюка" протягом 30 днів з дня народження дитини одержувач має право звернутися за отриманням грошової компенсації.

З початку року понад 34 тис. сімей з новонародженими дітьми отримали грошову компенсацію державної допомоги "Пакет малюка", трохи більше ніж 16 тис. сімей отримали цю допомогу в натуральній формі.

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

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У міністерстві нагадали, що "Пакет малюка" видається сім'ям новонароджених в закладах охорони здоров'я. Якщо в медзакладі немає такої допомоги або дитина народилася за межами закладу охорони здоров'я або навіть за межами України, тоді "Пакет малюка" можна отримати в органах соціального захисту за місцем проживання або перебування одержувача, подавши відповідну заяву не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня народження дитини.

У разі неотримання "Пакету малюка" протягом 30 днів з дня народження дитини одержувач має право звернутися до місцевого структурного підрозділу з питань соціального захисту населення для отримання грошової компенсації.

"Одержувачі грошової компенсації, які отримали кошти на соціальні картки, можуть придбати дитячі речі в закладах торгівлі, що приєдналися до реалізації пілотного проекту. Станом на 3 березня 2021 року реєстр підприємств торгівлі налічує понад 3,5 тис.магазинів, у тому числі інтернет-магазини", - сказано в повідомленні.

"Пакет малюка"

Урядова ініціатива "Пакет малюка" - це національний проект із соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства, який стартував 1 вересня 2018 року. У дитячий набір "Пакет малюка", який видається породіллям, входять 25 необхідних товарів, у тому числі пелюшки, підгузки, спеціальний матрац, два види ковдр та інші.

Хронологія подій

11 січня 2020 року уряд підвищив виплати на дитину у 2020 році. Повідомлялося, що допомогу при народженні дитини надаватимуть разом з одноразовою допомогою "Пакет малюка". Крім того, повідомлялося, що буде здійснюватися також відшкодування послуг по догляду за дитиною до 3 років "муніципальна няня".

З весни проект був заморожений.

У липні 2020 року Мінсоцполітики повідомило, що тим, хто не отримав бебі-бокс у 2020 році, буде надана грошова компенсація.

29 липня 2020 року Кабмін підтримав видачу грошової компенсації замість "Пакета малюка".

30 вересня 2020 року Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "Пакет малюка", а 22 жовтня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Кабінет Міністрів України в листопаді 2020 року прийняв постанову про надання при народженні дитини одноразової допомоги "Пакет малюка", в якій батькам дають право вибору - отримувати допомогу в грошовій або натуральній формі.

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Автор: Катерина Жирій