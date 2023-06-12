Спалах повномасштабних бойових дій в регіонах, що межують з Україною, може знизити і без того мізерний прогноз зростання Росії до 0,8% в 2023 році.

Вторгнення Росії в Україну коштувало агресору десятки мільярдів доларів, оскільки санкції тиснуть на економіку РФ, а державні доходи падають. Тепер, коли конфлікт перейшов на російську територію, ціна війни, ймовірно, зросте ще більше.

Згідно з оцінками Bloomberg Economics, спалах повномасштабних бойових дій в регіонах, що межують з Україною, може знизити і без того мізерний прогноз зростання Росії до 0,8% в 2023 році. Як йдеться в матеріалі, Білгородська область неодноразово зазнавала обстрілів та вторгнень з боку України.

Повідомлялося про удари безпілотників у таких містах, як Курськ, Краснодар та Воронеж, на додаток до масштабної атаки, спрямованої проти Москви минулого місяця.

"Всі, хто знаходиться поруч із зоною бойових дій, їдуть або думають про це. Це довгострокові наслідки, навіть при сприятливому розвитку подій люди навряд чи повернуться швидко", - заявив економіст і колишній урядовець Євген Гонтмахер.

За даними Bloomberg Economics, оскільки в прикордонних регіонах проживає десята частина населення країни, що становить 143 мільйони чоловік, спалах повномасштабних бойових дій почне позначатися на економічному зростанні Росії вже в третьому кварталі.

"У міру ескалації конфлікту влітку ми очікуємо, що відновлення економіки Росії зіткнеться зі зростаючими перешкодами, оскільки споживча довіра і доходи в більшій кількості регіонів, прилеглих до війни, слідують тенденції, що спостерігається в Бєлгороді", - заявив економіст Олександр Ісаков.

За словами економіста Oxford Economics Тетяни Орлової, до 1,7% споживання домогосподарств в Росії можуть постраждати, якщо бойові дії поширяться на Бєлгородську, Курську та Брянську області.

Посилення заворушень в прикордонних регіонах змістить місцеву економіку з розвитку на виживання, а відтік жителів із зони бойових дій і збиток інфраструктурі збільшать витрати, вважає Наталія Зубаревич, фахівець з регіонів Росії Московського державного університету.

Що відбувається в Бєлгороді

11 червня 2023 року в Бєлгородській області з рейок зійшли 15 вантажних вагонів.

Станом на 11 червня повідомлялося про те, що Росія терміново перекидає війська з-під Бєлгорода.

Жителі Бєлгорода збунтувалися проти влади через проблеми з евакуацією.

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