Губернатор заявив, що склад був порожнім.

10 червня у Бєлгородській області з рейок зійшов вантажний потяг.

Про це повідомляє губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі. Схід вагонів стався в Олексіївському міському окрузі. За його словами, склад був порожнім і повинен був прибути на станцію місцевого підприємства.

"Поруч із залізничною станцією з рейок зійшли 15 вантажних вагонів локомотива. За попередніми даними, постраждалих немає. Порожній склад прямував до станції одного з підприємств. Порушення в русі приміських поїздів немає. На місці працюють оперативні служби", - написав він.

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Нагадаємо, 1 травня стало відомо, що в Брянській області невідомі влаштували підрив, в результаті якого зійшов з рейок поїзд з нафтопродуктами і пиломатеріалами.

Вже наступного дня повідомили про підрив залізничного полотна неподалік від Брянська, з рейок зійшли 20 вагонів вантажного складу та локомотив.

Невідомі підривали ж/д шляху в Брянській області і минулого літа. Тоді повідомлялося, що вибух стався на стиковому пункті, який використовують для військових перевезень Росія-Білорусь.

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