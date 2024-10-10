Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,05 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 11 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,21 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п'ятницю встановлений на рівні 45,05 грн/євро, тобто гривня зросла на 8 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,21/41,23 грн/дол., євро – 45,05/45,06 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зранку знизився на 1 копійку і складає 41,42 грн/долар в середньому. Продати ж американську валюту можна за 41,35 грн. Курс готівкового євро в обмінниках знизився на 10 копійок і складає 45,65 грн/євро, а курс продажу європейської валюти встановлено на рівні 45,50 грн/євро.

Курс долара у "ПриватБанку" 10 жовтня залишився на рівні попереднього дня і складає 41,45 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні знизився на 5 копійок і становить 45,70 грн за євро.

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