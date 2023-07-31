Курс долара залишився на рівні попереднього показника.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" сьогодні, 31 липня залишився на попередньому рівні - 37,55 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро у фінустанові подешевшав на 10 копійок і становить 41,85 грн/євро.

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 41,84 грн.

Відео дня

Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,95 грн/дол., євро - 40,85 грн/євро.

Курс валют в обмінниках сьогодні

Як повідомляв УНІАН, готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 31 липня, залишився на рівні попереднього показника – 37,80 грн/дол. Щодо євро курс гривні також не змінився і становить 41,95 грн/євро.

Курс валют в Україні - що прогнозують експерти

Аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс готівкового долара у найближчі дні у більшості банків знаходитиметься в рамках коридору купівлі та продажу від 36,55 грн/дол. до 37,90 грн/дол. В обмінниках фінансових компаній коридор курсів купівлі і продажу американської валюти перебуватиме у межах від 36,60 до 37,75 грн/дол.

За словами експерта, через те, що практично не працює "зерновий коридор", Національному банку доведеться активно продавати валюту, аби утримувати і закривати дефіцит валюти на ринку. За підрахунками Козирєва, за тиждень йому потрібно витратити на це від 400 до 600 мільйонів доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: